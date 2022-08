Viviane Araújo posa com barrigão e marido - Reprodução Internet

Viviane Araújo posa com barrigão e maridoReprodução Internet

Publicado 16/08/2022 14:54 | Atualizado 16/08/2022 15:03

Rio - Viviane Araújo compartilhou, nesta segunda-feira (15), fotos de um ensaio mostrando o barrigão ao lado do marido Guilherme Militão. A atriz está na reta final da gravidez do seu primeiro filho, e se prepara para receber Joaquim meses antes do Carnaval.

"Vamos começar a semana assim, com muito amor!!!!", escreveu a rainha de bateria na legenda. Vivi desfilou grávida de cinco meses no carnaval de 2022 e agora foca sua rotina no filho que está por vir. Nos comentários, fãs e amigos elogiam a felicidade visível do casal: "Vocês transbordam amor!!!!!", "Vcs irão ser tão felizes" e "Lindos os três" são alguns dos comentários deixados pelos internautas.

A atriz e amiga Juliana Alves deixou seu carinho: "Muito lindos!!! Muitas bençãos!", Adriana Bombom também comentou com emojis de coração, entre outros.