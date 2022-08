Thales Bretas e filho Gael - Reprodução Internet

Thales Bretas e filho GaelReprodução Internet

Publicado 16/08/2022 18:58

Rio - Thales Bretas teve dois filhos frutos do casamento com o ator Paulo Gustavo, e nesta terça-feira (16) o dermatologista comemorou o aniversário do caçula, Gael. Em homenagem ao terceiro aniversário da criança, o pai postou um vídeo emocionante relembrando várias fases da sua vida.

fotogaleria

Na legenda, Thales escreveu: "Gael, meu amor! Você chegou como um sopro… rápido até pra nascer! Já nasceu de olhos abertos, atento pro mundo, super observador… e assim é até hoje! Você é valente, independente, gosta de explorar tudo sem grandes medos… mas ainda pergunta pro papai se pode! Eu quase derreto… você é amoroso, desconfiado, expressivo, e sua alegria contagia todo mundo ao seu redor! Super parceiro do irmão, generoso, falante, lidera as bagunças todas e gosta de comandar o grupo, organizar tudo. Tem covinhas irresistíveis... e um jeitinho que não dá vontade de sair de perto! Te amo tanto, e pra sempre… conte com o papai pra tudo! Parabéns pelo seu dia, obrigado por ter chegado até nossa família, e fazer parte dessa história que construímos juntos, a cada dia!!"

Outros famosos amigos da família parabenizaram o pequeno através dos comentários. A atriz Heloisa Périssé disse: "Owmmmmmmm", já o dono e fundador da agência de modelos "Way Models", Anderson Baumgartner, comentou: "Gael, o Tio Dando te ama! Ama tu, teu irmão e tua familia. Estaremos sempre juntos! Feliz aniversario."

Fãs e seguidores encheram os comentários com mensagens de carinho para o aniversariante e sua família: "Que Deus te ilumine e proteja sempre Gael! Com certeza Paulo Gustavo está olhando por vocês!", "Que lindo! parabéns Gael" e ""Parabéns príncipe, Deus abençoe sempre sua vida!!!" foram alguns dos destaques da postagem.