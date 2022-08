Filó e Maria Bruaca - Reprodução/Globo

Filó e Maria Bruaca Reprodução/Globo

Publicado 16/08/2022 18:02

Rio - Dira Paes usou o Instagram nesta terça-feira (16) para celebrar uma cena ao lado de Isabel Teixeira que foi exibida na última segunda-feira em "Pantanal". No trecho compartilhado no Instagram, Maria Bruaca desabafava com Filó sobre as ameaças que sofreu do marido, Tenório (Murilo Benício), quando foi expulsa de casa.