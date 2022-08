Carol Nakamura tem auxiliado na reforma de sua casa - Reprodução/Instagram

Publicado 16/08/2022 14:59 | Atualizado 16/08/2022 15:04

Rio - Carol Nakamura provou que é multitarefas. A bailarina mostrou mais uma vez em seu Instagram, nesta terça-feira (16), que participa ativamente da reforma de sua casa. Ela publicou um vídeo ensinando a fazer a massa e colar pedras na parede externa. Na legenda, ela explicou o processo.

fotogaleria

"Quando vc tem um sonho, tem que colocar a mão na massa", começou Nakamura, que em seguida numerou o passo a passo.



"1- limpe bem a pedra, usei escova de aço e esponja com água; 2- preparei a massa específica para colar pedras em áreas externas (misturando com água); 3- coloquei a massa na pedra com ajuda de uma espátula (não gosto de deixar a massa muito mole pq demora mais pra fixar, então deixo ela no ponto) vem as instruções com as medidas corretas; 4- vejo antes qual pedra se encaixa melhor, lembrando que é importante ela ter um suporte embaixo com outra pedra, deixando o mais junto possível para não ter tanto corte. Uma pedra sustenta a outra; 5- assim que coloco na parede dou leves batidinhas com o martelo de borracha, pra ficar e espalhar a massa não deixando qr; 6- depois retiro o excesso de massa com a espátula

7- depois que a parede está toda pronta, vou fazendo o acabamento com os retalhos da pedra com o martelo pedreiro; 8- depois pedi a mesma massa que colei e uso um pedaço de chinelo pra fazer o rejunte e vou limpando com uma esponja com água", detalhou.

Carol fez questão de ressaltar que não experiência na áreal, mas gosta de aprender. "Lembrando que não sou nenhuma profissional, mas gosto de aprender e participar da construção do meu sonho. OBS: usei a lata de tinta vazia pra misturar a massa, porque não queria perder meu balde", contou.



Essa não foi a primeira vez que Nakamura surge trabalhnado na obra de sua casa. Recentemente postou outros registros em que ela e o marido, Gui Leonel, aparecem ajudando os responsáveis pela construção.