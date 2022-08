Susana Naspolini luta contra o câncer pela quinta vez - Reprodução Internet

Publicado 16/08/2022 11:10

Rio - A repórter Susana Naspolini, de 42 anos, mostrou aos seus seguidores do Instagram, nesta terça-feira, mais uma etapa de seu tratamento contra o câncer no osso da bacia. A jornalista postou uma foto em que aparece fazendo quimioterapia com uma touca gelada.

fotogaleria

"Químio com a touca gelada!!!! Minha última tentativa pra preservar o cabelo que resta!!!! Está caindo muuuuuuuuito!!!!! Vamos aguardar…. Depois conto o resultado! Frioooo! Fiquem com Deus, amigos!", escreveu Susana na legenda da imagem.

Susana Naspolini está lutando contra o câncer pela quinta vez. Desta vez, ela enfrenta a doença no osso da bacia. A repórter revelou, no dia 23 de março, que havia sido diagnosticada novamente e que o câncer não estava regredindo com a medicação por via oral.

"Eu estou meio triste ainda porque não contava com essa rasteira. Queria seguir meu trabalho, mas não é como a gente quer. Estou dando essa parada obrigatória", disse na época.