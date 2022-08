Gracyanne Barbosa surpreende com sua elasticidade nas redes sociais - Reprodução Internet

Publicado 16/08/2022 07:25

Rio - A musa fitness Gracyanne Barbosa deixou seus seguidores do Instagram impressionados com sua flexibilidade ao postar um vídeo em que aparece treinando. Nas imagens, a mulher do pagodeiro Belo usa um modelito nude, que dá a impressão de que ela está nua, e se alonga de cabeça para baixo.

"É tesouro na terra", brincou Gracyanne. "Brincadeiras a parte, isso faz parte do treino de Flex com Celina Leon. Obrigada por me ajudar a evoluir", completou a musa fitness. Como já era de se esperar, tanta desenvoltura rendeu muitos comentários.

"Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro", se espantou um internauta. "Misericórdia que susto! Queria uma gruta elástica assim", brincou outra pessoa. "Do nada", observou o humorista Paulo Vieira. "Amiga, me ensina?", brincou outra admiradora.