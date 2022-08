Cleo Pires e João Vicente de Castro foram casados de 2008 a 2012 - Philippe Lima / AG NEWS

Publicado 16/08/2022 20:53 | Atualizado 16/08/2022 21:00

Rio - João Vicente de Castro foi o convidado do "Quem Pode, Pod", podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, desta terça-feira (16) e relembrou como foi o início de sua fama. O ator disse que no começo dos anos 2000 ficou conhecido nacionalmente apenas por ser "marido da Cleo Pires", mesmo que na época já tivesse uma carreira midiática.

"Eu era 'marido da Cleo Pires', essa era minha profissão. Eu tinha uma carreira de publicitário, trabalhava como roteirista, e ainda assim eu era 'marido da Cleo Pires'. O que eu tinha orgulho em ser, mas é chato quando sua identidade é linkada a uma outra pessoa. É bom ser reconhecido pelo que você é", declarou ele, que ficou casado com a atriz de 2008 a 2012.



Fernanda fez questão de relembrar também que o início da amizade entre os dois começou com ela dando bronca no ator por causa de seus tweets. Ele então se justificou. "Eu queria atenção. Reagi [a como era chamado] de uma forma feroz. Eu falava mal de todo mundo que eu podia para ser retweetado porque eu queria atenção... era um desespero para ser reconhecido", completou.