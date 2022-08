Bruna Marquezine se diverte com amigos em shopping do Rio

Rio - Bruna Marquezine passeou em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira. A atriz de 27 anos estava acompanhada de alguns amigos e deu boas risadas com eles. Para a ocasião, a artista, que está no elenco de 'Besouro Azul', filme da DC, usou um vestido bem soltinho com estampa de flores e tênis. Simpática, ela atendeu alguns fãs no local e posou para fotos.

