Depois de se exercitar, Maju Coutinho beija marido na praia

Rio - A jornalista Maju Coutinho, de 44 anos, e seu marido, Agostinho Paulo Moura, se exercitaram em uma praia na Zona Sul do Rio, na manhã desta terça-feira.

Depois de colocar o treino em dia, o casal aproveitou para se refrescar com um mergulho no mar. Apaixonados, Maju e Agostinho trocaram muitos beijos e carinhos no local.

Simpática, a apresentadora do "Fantástico" também cumprimentou o fotógrafo ao perceber que estava sendo fotografada.

