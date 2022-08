Luiza Martins e Marcela Mc Gowan - Reprodução/Instagram

Luiza Martins e Marcela Mc GowanReprodução/Instagram

Publicado 15/08/2022 20:03 | Atualizado 15/08/2022 20:07

Rio - Marcela Mc Gowan se declarou para a namorada, Luiza Martins nesta segunda-feira (15). A médica publicou em seu perfil no Twitter uma foto com a sertaneja na qual as duas posam usando lingerie.

"A sorte de namorar uma grande gostosa", escreveu a ex-BBB. As duas mantém um relacionamento há um ano e oito meses.

Em conversa com o DIA, Marcela não escondeu a vontade de casar com Luiza e de ter filhos. "Está tudo nos nossos planos. Desde o ano passado a gente queria isso: casar, ter filhos. Mas com a morte do Maurílio (que fazia dupla com Luiza), no fim do ano passado, a gente pausou essa ideia. Até porque a Luiza precisou viver o luto dela, então, não fazia sentido pensar nisso naquele momento. Mas agora o momento é outro: ela deseja estruturar a carreira dela, eu a minha empresa. Mas ano que vem no máximo a gente casa. O filho a gente espera mais um pouquinho", explicou Marcela.