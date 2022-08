Camila Coelho posa com filho recém nascido, Kai - Reprodução Internet

Publicado 15/08/2022 18:21 | Atualizado 15/08/2022 18:59

Rio - Camila Coelho mostrou pela primeira vez na internet parte do rosto de seu filho, Kai, que nasceu no último dia 5 de agosto. Nesta segunda-feira (15), a empreendedora abordou o assunto de amamentação em seus stories e compartilhou fotos do recém-nascido.

fotogaleria

Mesmo com um emoji de urso cobrindo parcialmente o rosto da criança, os internautas conseguiram ver o pequeno sendo amamentado, dormindo e em momentos de aconchego com o pai, Ícaro Coelho. Kai é o primeiro filho do casal.

A modelo também contou um pouco sobre como lidou com a amamentação nesses primeiros dias: "Nos primeiros dias no hospital foi tranquilo, mas depois que cheguei em casa meu peito ficou inchado e empedrou. Dói muito e dificulta para que o bebê consiga mamar também (sim, dá vontade de desistir de tanta dor). Mas procurei informação e fiz alguns tratamentos em casa que mudaram minha experiência de amamentação completamente. A pegada dele no peito hoje é perfeita e não sinto nenhum desconforto. Graças a Deus", escreveu em seu story.

A influencer terminou prometendo aos seus seguidores que logo contará sobre seu trabalho de parto, também em seu instagram pessoal.