Maria Lina - Reprodução/Instagram

Publicado 15/08/2022 17:01

Rio - Maria Lina usou o Instagram para celebrar todas as coisas que conquistou desde que iniciou seu trabalho como influenciadora digital. A ex-noiva de Whindersson Nunes ainda desabafou sobre a fase difícil que enfrentou no ano passado após a morte de João Miguel, seu filho com o comediante que faleceu 30 horas após vir ao mundo de parto prematuro.

fotogaleria "Eu em agosto do ano passado. Tudo tão difícil...não sabia por onde começar, não sabia o que falar, super triste e com medo desse mundo novo. Longe da minha família, mas nunca pensei em desistir. Esse mês faz 1 ano que abri meu Instagram e vivi as maiores batalhas da minha vida todas juntas, uma atrás da outra. Ainda tenho muito a aprender, estou engatinhando, não sei andar sozinha, mas tenho certeza que estou aprendendo todos os dias", iniciou.

A influenciadora contou que contratou uma equipe e entrou para uma agência. Além disso, agradeceu a confiança dos seguidores. "Obrigada a todos que estão aqui todos os dias comigo, que acreditaram em mim e que têm paciência com minhas falhas e com meus aprendizados aos pouquinhos. Vocês ficam felizes pela minha felicidade, e isso não tem preço! Me emociono em lembrar de tudo porque quase ninguém acreditava em mim, nem eu, pra falar a verdade. Mas pela minha família eu sempre quis fazer meu melhor aqui, e tento todos os dias! Hoje meus pais vivem com um pouco mais de conforto, meus avós jantam comigo num lugar legal... isso é o que eu preciso pra ser feliz", concluiu.