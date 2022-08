Marcos Mion caminha na orla da Barra da Tijuca - Fabricio Pioyani / AgNews

Publicado 15/08/2022 15:55 | Atualizado 15/08/2022 16:01

Rio - Marcos Mion foi visto nesta segunda-feira caminhando na orla da praia da Barra da Tijuca. O apresentador do "Caldeirão" se exercitou e exibiu o corpo malhado sob o sol na Zona Oeste do Rio.

Mion apresentou, no último sábado, um especial do Dia dos Pais na primeira temporada de seu programa na TV Globo. Após se emocionar com a homengem que recebeu dos filhos , o marido de Suzana Gullo se prepara para mais uma semana de trabalho.