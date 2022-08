Lexa - Reprodução

LexaReprodução

Publicado 15/08/2022 14:42 | Atualizado 15/08/2022 14:47

Rio - Lexa usou o Instagram, nesta segunda-feira, para anunciar seu afastamento das redes sociais. A cantora de 27 anos explicou para os fãs que precisa de um tempo longe da web para se dedicar ao novo momento de sua carreira. Entre as novidades profissionais da artista estão sua apresentação no Espaço Favela do Rock in Rio, no dia 11 de setembro, e um novo projeto musical.

Na publicação, a esposa de MC Guimê postou algumas fotos de seu passado e avisou: "Um momento de evolução. O Futuro é a soma do seu passado". Na legenda, ela escreveu: "Isso aqui é um volto já! Ficarei um tempinho longe daqui. Estou vivendo dias intensos de muita criação, novidades, mudanças, preparando o show pro Rock in Rio e um projeto novo que será lançado em breve, por isso está difícil manter o dia a dia aqui nas redes. Eu e minha equipe estamos encarando uma nova energia na carreira e esse projeto está tão especial e diferente. Acredito que ficarão orgulhosos. Vou ali arrumar a “casa” e já volto".

Os admiradores de Lexa apoiaram a decisão da cantora. "Fique o tempo que precisar e volte com tudo meu amor! Torcemos por você", comentou um fã. "Voe alto minha rainha! Ansioso já com seu retorno!", afirmou outro. "Já sei que vai vir pedrada!", destacou outro.