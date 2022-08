Dany Bananinha aproveita dia de praia com a filha, Lara - Reprodução/Instagram

Publicado 15/08/2022 20:54 | Atualizado 15/08/2022 21:00

Rio - Dany Bananinha completou 46 anos nesta segunda-feira (15) e aproveitou a data especial para curtir a companhia da filha. A assistente de produção do "Domingão com Huck" passou o dia na Praia da Barra, na Zona Oeste do Rio e mostrou no Instagram a alegria de Lara, de 2 anos.

"Quem tá amando o dia? Comendo sem parar?", escreveu ela sobre a filha. "Que dia! Fazendo o que mais amamos. Abriu um sol lindo e o vento foi embora", completou Bananinha, fazendo referência ao mau tempo do Rio das últimas semanas.



Dany também fez questão de agradecer pela vida de Lara. "Obrigada por ser tão minha parceira, filha! Deus foi muito generoso, mandou uma mini topa tudo igual à mãe. E tem comida? A gente vai", brincou.