Juliano Cazarré conta que filha precisou passar por cirurgia de emergência no Dia dos PaisReprodução / Instagram

Publicado 15/08/2022 19:58 | Atualizado 15/08/2022 20:00

Rio - Juliano Cazarré e a esposa têm compartilhado o processo hospitalar da filha, Maria Guilhermina, nas redes sociais, a criança nasceu com uma cardiopatia congênita rara e seu quadro teve várias atualizações ao longo do final de semana. Nesta segunda-feira (15), Letícia Cazarré publicou um story mostrando a filha ainda internada, com a legenda “Deus cuida de tudo”.

A última atualização do quadro da recém nascida foi pelo instagram do ator,. Ao comemorar o dia dos pais , Cazarré divulgou neste domingo (14) que a bebê teve que passar por uma cirurgia de emergência durante a madrugada. "Guilhermina está bem, sedada, mas os primeiros exames são bastante positivos", tranquilizou os seguidores.

Maria Guilhermina havia voltado para a UTI na última sexta-feira por queda na saturação segundo a mãe e jornalista. Agora, os pais de Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina pedem orações e forças aos seus fãs e amigos.