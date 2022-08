Sabrina Sato faz homenagem à Gloria Maria no aniversário da jornalista - Reprodução/Instagram

Publicado 15/08/2022 17:16

Rio - Sabrina Sato usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para comemorar o aniverário de Gloria Maria. Em postagem no Instagram, a apresentadora compartilhou fotos de momentos especiais que viveu ao lado da jornalista e se declarou para a veterana em texto emocionante.

"Hoje é dia de Gloria! Viva a minha amiga tão amada! Viva essa rainha que é inspiração. Mulher pioneira, multifacetada, que quebrou tantos tabus. Mais do que uma rainha da TV brasileira, é um exemplo de força e determinação para todas nós mulheres. Parabéns, Gloria Maria! Que sua alegria, sua energia e sua vitalidade continuem nos inspirando por muitos e muitos anos", escreveu ela, na legenda da postagem. Em um dos cliques, Gloria aparece em momento delicado, segurando a filha de Sabrina, Zoe, no colo.

Com mais de 50 anos de carreira, Gloria Maria foi a primeira repórter negra da televisão brasileira e também foi a primeira a realizar uma entrada ao vivo no 'Jornal Nacional', da TV Globo. Entre 1998 a 2007, foi apresentadora do 'Fantástico' e tem sua trajetória marcada por reportagens icônicas, como uma entrevista com Michael Jackson, e a longa lista de países que já visitou, além dos memes que viralizaram na internet. Até hoje, a idade da jornalista permanece como um grande mistério, enquanto ela se recusa a revelar o ano em que nasceu.

