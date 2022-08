Isabella Scherer posa com barriga de gravida - Reprodução Internet

Isabella Scherer posa com barriga de gravidaReprodução Internet

Publicado 15/08/2022 16:56

Rio - Isabella Scherer compartilhou nesta segunda-feira, dia 15, fotos de biquini exibindo sua barriga de grávida. A atriz está esperando gêmeos e divulgou que está na 35ª semana de gravidez com um ensaio fotografado pelo seu namorado.

Com a legenda "num é normal esse tamanho de barriga não", Isabella chocou seus fãs e amigos. Outras celebridades comentaram o post, parabenizando a futura mãe: o amigo José Loreto disse: "Não é normal não… é INCRÍVEL", a atriz Giullia Buscacio comentou "que mãe musa!!!!", e o pai Rodrigo Calazans não deixou de elogiar a parceira: "lindeza !!"

Os internautas não esconderam a surpresa e felicidade ao ver o barrigão: "Tá lindaaa", "barrigão mais lindo" e "quando eu engravidar quero ficar bonita assim" foram alguns dos comentários que mais surgiram. Mas o destaque é dos fãs que fizeram até previsões sobre o nascimento dos gêmeos: "Não dou até domingo pra essas crianças nascerem. Chuto sexta à noite kkkkk".

No entanto, a vencedora do programa "Masterchef Brasil" não teve uma gravidez totalmente tranquila. Durante a 29ª semana, um susto a levou para o hospital, os médicos alertaram que ela estaria em trabalho de parto: "Foi com certeza a semana mais complicada. Fiquei internada durante uma semana. Comecei a sentir contrações de treinamento, que começaram a ficar ritmadas. Comecei a falar com o meu médico enquanto elas estavam ritmadas de 20 em 20 minutos".