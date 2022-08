Scheila Carvalho - Reprodução/Instagram

Publicado 15/08/2022 15:38 | Atualizado 15/08/2022 15:41



fotogaleria Rio - Scheila Carvalho contou em entrevista para a revista Quem que se arrependeu da fase em que tinha o corpo musculoso. A apresentadora, que ficou conhecida após integrar o grupo 'É o Tchan' nos anos 1990, afirmou que atualmente está em sua melhor forma."Tive uma fase muito radical em que eu me vi muito grande. Não gostei. Fiz só um teste e me arrependi. Mas voltei para o natural, treinando em casa. Tem três anos que não vou para a academia. Mantenho uma alimentação saudável, mas tenho vida social, gosto de tomar um vinho com o marido. Não podemos nos privar dos nossos momentos de lazer também", disse.

Aos 48 anos, Scheila Carvalho garantiu que não enxerga a rotina de exercícios e a dieta como sacrifícios. "É uma coisa natural minha. Eu gosto de estar me sentindo bem. Não faço por pressão estética de ninguém. É uma coisa que vem de dentro para fora de mim. Eu me sinto bem assim. Se, às vezes, saio da dieta, eu sei que não vou me sentir bem depois. Aí, corro atrás do prejuízo. Acho que tudo é equilíbrio", afirmou.