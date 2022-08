Rafa Kalimann - Reprodução de vídeo

Publicado 15/08/2022 13:07 | Atualizado 15/08/2022 13:15

Rio - Rafa Kalimann, de 29 anos, revelou detalhes de quando conheceu José Loreto, de 38 anos, durante o mesão do 'Criança Esperança', da TV Globo, deste domingo. A influenciadora digital relembrou um encontro dos dois há 14 anos. Depois desta data, eles se reencontraram no palco do 'Domingão com Huck' quando dividiram a bancada de jurados da 'Dança dos Famosos'.

"Se ela e o Loreto casarem, eu vou ser o padrinho número 1. Fala aí você", pediu Luciano Huck a ex-BBB. "Eu sei lá", rebateu a atriz de 'Rensga Hits!'. Logo depois, o apresentador quis saber como a influenciadora digital estava: "Estou felicíssima", destacou ela. "Estou feliz com esse namoro novo, quero crédito porque esse reencontro foi no palco do Domingão, ok?", questionou o marido de Angélica.

"Depois de 14 anos", comentou Rafa, que se explicou: "Eu tietei ele há 14 anos, tirei uma foto e guardei essa foto atrás da minha porta do meu quarto. Eu tenho essa foto, vou te mostrar depois e a gente se reencontrou aqui no palco", relembrou a apresentadora.

Rafa Kalimann e José Loreto assumiram o relacionamento no dia 7 de agosto. Os dois posaram juntinhos no tapete vermelho durante o show de 80 anos de Caetano Veloso. Na ocasião, o ator se declarou para a nova namorada. "Estamos juntos. Tudo me encanta nela", afirmou Loreto, ao "Gshow". No evento, Rafa também comentou sobre o relacionamento com o ator: "A generosidade dele foi o que mais me encantou", relatou ela, ao site.