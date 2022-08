Claudia Rodrigues e Guta Stresser planejam projeto juntas - Reprodução / Instagram

Claudia Rodrigues e Guta Stresser planejam projeto juntasReprodução / Instagram

Publicado 15/08/2022 11:48 | Atualizado 15/08/2022 11:49

Rio - As atrizes Claudia Rodrigues, de 52 anos e Guta Stresser , de 49, estiveram em Curitiba, no estado do Paraná, e aproveitaram para revelar que planejam realizar um trabalho juntas. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, através do Instagram de Guta, que aproveitou para divulgar o agosto laranja, mês dedicado à conscientização da esclerose múltipla, doença enfrentada pelas duas.

fotogaleria

"Encontro de 'esclerosadas'! Felizes aqui em Curitiba", iniciou a atriz. "Agosto laranja, é momento de olhar para a esclerose múltipla e lutar contra o preconceito com a doença e com a gente, portadores e portadoras de E.M. Eu e Claudia estamos conversando para fazer uma peça sobre o tema, com todo o humor que a gente gosta e trazendo informação e jogando luz, literalmente, sobre o tema", revelou.

"Duas atrizes diagnosticadas com Esclerose Múltipla, duas amigas, duas comediantes, duas 'esclerosadas' lutando pela nossa saúde e por inclusão, lutando pelo direito à alegria, ao acesso a tratamentos dignos, justos e adequados. Cada caso é um caso, é único, cada tratamento é pessoal e nem sempre o que é bom para um é bom para o outro, mas certamente o tabu não acrescenta em nada à nossa luta! Vamos juntos desmitificar e derrubar preconceitos! Salve a arte, a cultura e a saúde! Salve o agosto laranja. Salve a amizade", finalizou Guta na legenda dos registros do encontro feitos por Adriane Bonato, noiva de Claudia Rodrigues.

A esclerose múltipla é uma doença crônica rara e não tem cura. Assim, seu tratamento deverá ser seguido até o fim da vida do paciente. De acordo com dados disponibilizados pelo Atlas da Federação Internacional de Esclerose Múltipla e a Organização Mundial da Saúde, no ano de 2020, cerca de 2,8 milhões de pessoas no mundo convivem com a doença, o que equivale a 1 caso entre 3.000 pessoas.