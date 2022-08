Maiara se desequilibra e quase leva um tombo - Reprodução de vídeo

Publicado 15/08/2022 09:41 | Atualizado 15/08/2022 09:53

Rio - Maiara, dupla com Maraisa, chegou chegando em seu show em Araras, no interior de São Paulo. A sertaneja falava com os fãs quando virou o pé e se desequilibrou. Ela só não caiu no chão porque uma pessoa de sua equipe a socorreu a tempo. O vídeo do momento foi publicado pela cantora no Instagram, neste domingo.

fotogaleria

"Eu, literalmente, chegando no rolê me achando linda e a vida tentando me derrubar", brincou ela, que agradeceu o rapaz de sua equipe que a segurou. "Obrigada, Juninho Moreira, por ser meu alicerce há mais de 10 anos! Cheguei Araras! Hoje nada me derruba".

Amigos e fãs de Maiara se divertiram com a publicação. "Nós trupica, mas não cai", comentou Maraisa. "To rindo, mas com respeito", disse um internauta. "Queria tropeçar e cair nos braços de um tchutchuko desse", afirmou um terceiro.

Veja o vídeo: