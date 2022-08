Mauro Machado, o Painitto, e Anitta no espetáculo de Rafael Portugal - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 15/08/2022 08:38

Rio - A cantora Anitta e seu pai, Mauro Machado, comemoraram o Dia dos Pais com muito humor. Eles assistiram ao espetáculo do comediante Rafael Portugal, em um teatro em um shopping da Zona Oeste do Rio, neste domingo. Além do pai, Anitta também estava com amigas como Pocah, Camilla de Lucas e Bianca Andrade.

Recentemente, Mauro Machado passou por uma cirurgia por conta de um câncer de pulmão, que foi retirado com sucesso no procedimento.

"No início da semana passada, meu pai teve um AVC, foi para o hospital no meio da noite. Eu acordei de manhã com a notícia. Não entendi nada, porque estava tudo bem com ele, que cuida da saúde, sempre está fazendo todos os exames. Teve um AVC do nada. Liguei para a Dra. Ludhmila Hajjar, minha rainha do mundo salve, salve, salve os médicos do Brasil, ela começou a examinar, ele ainda estava bem mal do AVC, falando bem torto", disse a cantora na ocasião.

A própria cantora também passou recentemente por uma cirurgia de endometriose. "Sei que vocês estão esperando eu aparecer mas está difícil viu. Esse pós é insuportável. Correu tudo certo na cirurgia, agora é passar por essa fase extremamente ruim", lamentou no Twitter na época.