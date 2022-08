Juliano Cazarré conta que filha precisou passar por cirurgia de emergência no Dia dos Pais - Reprodução / Instagram

Publicado 14/08/2022 18:21

Rio - Juliano Cazarré usou as redes sociais, neste domingo, para revelar aos seguidores que a filha caçula, Maria Guilhermina, havia passado por uma nova cirurgia durante a madrugada do Dia dos Pais. No Instagram, o ator aproveitou para informar que a operação foi um sucesso e pediu orações para menina, que nasceu com uma cardiopatia congênita rara, a Anomalia de Ebstein.