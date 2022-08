Maraísa compartilha fotos ao lado de Marília Mendonça - Reprodução/Twitter

Publicado 14/08/2022 11:30

Rio - Maraisa emocionou os fãs neste sábado (13) ao compartilhar alguns registros ao lado de Marília Mendonça. As fotos mostram as cantoras nas gravações do projeto "As Patroas".

"Há um ano", escreveu a dupla de Maiara na legenda. Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens de apoio. "Tenho certeza do orgulho que ela tem de você e da Maiara. Obrigada por esse projeto tão grandeoso e por sempre enaltecerem o legado da Marília", escreveu um seguidor.

Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro do ano passado, vítima de um acidente aéreo no interior de Minas Gerais.