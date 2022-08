Tom Holland - Reprodução/Instagram

Tom Holland

Publicado 14/08/2022 10:30 | Atualizado 14/08/2022 10:46

Rio - Tom Holland, o protagonista de "Homem-Aranha", compartilhou com os fãs, neste sábado (13), um vídeo para avisar que vai se afastar das redes sociais. O ator de 26 anos pretende focar nos cuidados com a sua saúde mental.

"Eu tirei um tempo das redes sociais em prol da minha saúde mental. Acho o Instagram e o Twitter sufocantes. Me sinto preso quando leio certas coisas sobre mim na internet e mais recentemente estava fazendo muito mal para o meu estado de saúde mental, então decidi dar um passo para trás e deletar o aplicativo do meu celular", afirmou Tom.



"Eu sei que existe um estigma péssimo acerca de saúde mental. Sei que procurar e pedir ajuda não é algo do qual deveríamos nos envergonhar, mas é muito mais fácil falar do que fazer. Então espero que esses apps sejam um primeiro passo para vocês ficarem mais felizes", acrescentou.