Adriana Bombom relembra quando foi traída por Dudu NobreReprodução / Instagram

Publicado 13/08/2022 20:57 | Atualizado 13/08/2022 20:57

Rio - Adriana Bombom relembrou o fim de seu casamento com o cantor Dudu Nobre, em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabello. Durante o bate-papo, a atriz deu detalhes sobre como descobriu que estava sendo traída pelo ex-marido e falou sobre ter decidido terminar a relação.

"Quando eu fui para a 'Fazenda', eu estava passando por um momento muito delicado. Coisa de separação, filhos e enfim. Quando me fizeram essa convite, eu não estava muito legal da cabeça", iniciou Adriana, que participou do reality em 2009. "Falei: 'Vou entrar para dar uma espairecida e quando eu voltar, resolvo o que vai ser feito do meu casamento'. Nessa contrapartida que fui e entrei, aconteceram muitas coisas dentro da minha própria casa", explicou a atriz.

Adriana ainda afirmou que as traições começaram antes de sua participação no programa. "Eu já estava desconfiada e tinha chegado muita coisa no meu ouvido também. Quando voltei, a casa já estava de pernas para o ar. Outras pessoas tinham passado por lá", revelou. O casal foi casado de 2001 a 2009 e tiveram duas filhas, Olivia, de 20 anos e Thalita, de 19.