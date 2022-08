Polícia recupera diamantes e relógios roubados de Carlinhos Maia - Reprodução/Instagram

Publicado 13/08/2022 14:28 | Atualizado 13/08/2022 14:40

Rio - Carlinhos Maia recuperou suas joias e relógios roubados na madrugada de 29 de maio de seu apartamento em Alagoas. No início de junho, a Polícia Civil de Alagoas confirmou a prisão de dois suspeitos do crime. Pelo Instagram, o influenciador agradeceu o trabalho dos policiais de seu estado.

"Deus é bom o tempo todo! E a justiça divina não falha. O que é nosso por direito volta", escreveu Carlinhos no stories do Instagram. "Obrigado à policia que simplesmente foi impecável do início ao fim. Estou orgulhoso do meu estado! Obrigada a todos!", disse.

O influenciador também agradeceu aos meios de comunicação pela divulgação massiva do caso. "Obrigada a todas as páginas e jornalistas por terem feito tanto barulho, sem vocês seia mais difícil!!! Obrigada de coração", continuou.

Carlinhos completou dizendo que a polícia de Alagoas fará uma coletiva sobre a operação ainda neste sábado (13). "São muitas perguntas: as 17 horas a polícia dará uma coletiva de imprensa e responderá todas as dúvidas. Então eu prefiro que eles se pronunciem, como foi até agora..." afirmou.

O influenciador finalizou mandando um recado. "E pra quem ainda continua achando que um crime é marketing, VAI TOMAR NO C*", ressaltou Carlinhos.