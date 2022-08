Titi Müller tranquiliza fãs após realizar nova cirurgia - Reprodução / Instagram

Titi Müller tranquiliza fãs após realizar nova cirurgiaReprodução / Instagram

Publicado 13/08/2022 19:01 | Atualizado 13/08/2022 19:02

Rio - Titi Müller usou as redes sociais, neste sábado, para tranquilizar os fãs após passar por uma nova cirurgia na coluna. No Instagram, a apresentadora relembrou um acidente que sofreu em 2018 e explicou que em decorrência do episódio, precisou ser operada mais uma vez, a fim de aliviar as dores crônicas que passou a sentir pelo corpo.

fotogaleria

"Em 2018 tive o episódio mais 'tragicômico' da minha vida, fui atropelada por um balanço no palco de uma festa e arremessada de uma altura considerável", iniciou Titi em vídeo. "Além de 6 pinos na clavícula e perda de memória, ganhei de brinde uma dor incapacitante nessa 'coluninha' com carinha de 45 e ressonância de 80", contou, bem-humorada.

"Engatou gravidez com pandemia, amamentação e vida passando por cima, e agora finalmente posso focar na minha saúde física e mental", elucidou a apresentadora, que é mãe de Benjamin, de 2 anos de idade. "Unidos da dor crônica, estamos juntos! Obrigada todas as mensagens de carinho, boas energias, orações e bruxarias. Já estou em casa e está tudo bem! Agora vai! E obrigada meu amor, Gentil Nascimento, pela paciência e apoio em todos os meus 'BOs'. Te amo!", concluiu.

Veja vídeo