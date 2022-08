Jojo Todynho briga com seguidora que ’cantou’ seu marido - Reprodução

Publicado 13/08/2022 16:16 | Atualizado 13/08/2022 16:18

Rio - Jojo Todynho usou as redes sociais, neste sábado, para falar com os fãs sobre a bronca que deu em uma seguidora, responsável por enviar algumas mensagens sugestivas a seu marido, o militar Lucas Souza. No Instagram, a cantora afirmou que a mulher teria "dado em cima" de Lucas via DM do aplicativo e aproveitou para mostrar a gravação de tela da conversa entre eles, onde apareciam mensagens de "gostoso" enviadas pela internauta e também uma resposta enviada por áudio pela cantora.

"Vou te falar, tive que mandar um áudio, porque está demais. Vocês se respeitem. Você se respeite", avisou Jojo nos stories. A cantora, porém, não revelou o que havia respondido a mulher, apenas desabafou sobre o teor das mensagens que seu marido tem recebido. "Tem gente que não se respeita, e não é só essa não, o povo manda até foto pelada. Que coisa feia, isso é muito feio", disse.

Durante a interação, Jojo aproveitou para rebater críticas daqueles que falam sobre não haver necessidade de expor esse tipo de situação. "Deixar passar? Não vou, não. Tem gente que me manda mensagem 'para que expor? Exponho mesmo", disparou. "Se fosse eu, estariam expondo. Então, por quê na minha vez eu não posso? Se fosse eu, o povo faria sem pena", concluiu.