Tata Werneck tenta encontrar plano de saúde para Marcos Oliveira - Reprodução

Tata Werneck tenta encontrar plano de saúde para Marcos OliveiraReprodução

Publicado 13/08/2022 08:33 | Atualizado 13/08/2022 08:36

Rio - Tatá Werneck usou suas redes sociais na noite desta sextafeira (12) para contar que está sendo vítima de um crime. Ela conta que recentemente foi hackeada e está sofrendo tentativas de extorsão por parte do criminoso que está ameaçando expô-la.

fotogaleria

A apresentadora afirmou que o boletim de ocorrência já foi feito e mandou um recado. "Qualquer veículo de comunicação que divulgar informações provenientes de uma extorsão será conivente com o crime", escreveu ela em seu perfil no Twitter.

Um hacker acessou conversas íntimas minhas e está me ameaçando e tentando me extorquir. Já foi feito um boletim de ocorrência e qualquer veículo de comunicação que divulgar informações provenientes de uma extorsão será conivente com o crime .