Douglas SIlva comemora o aniversário da filha caçula, Morena, com a esposa, Carolina Brito, e a filha mais velha, Maria Flor - Reprodução/Instagram

Douglas SIlva comemora o aniversário da filha caçula, Morena, com a esposa, Carolina Brito, e a filha mais velha, Maria FlorReprodução/Instagram

Publicado 14/08/2022 08:30 | Atualizado 14/08/2022 08:39

Rio - Douglas Silva celebrou o aniversário de dois anos de sua filha caçula, Morena, neste sábado (13), véspera do Dia dos Pais. O ator e ex-BBB reuniu amigos e familiares em um salão de festas na Taquara, no Rio. DG comemorou a vida da filha ao lado da esposa, Carolina Brito, com quem é casado desde 2008, e da filha mais velha, Maria Flor, de 10 anos.

fotogaleria

A festa teve como tema as princesas da Disney e personagens como Moana, Jasmine, Maribel Madrigal e Tiana estavam presentes interpretadas por atrizes e fizeram a alegria da criançada.