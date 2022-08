Karina Barbieri comemora gravidez, fruto do relacionamento com Seu Jorge - Reprodução / Instagram

Publicado 14/08/2022 16:06 | Atualizado 14/08/2022 16:09

Rio - Seu Jorge, de 52 anos, agora terá quatro motivos para comemorar o Dia dos Pais! O cantor, que já é pai de três meninas, espera pela chegada de um novo herdeiro, fruto do relacionamento com a massoterapeuta Karina Barbieri. Neste domingo, a namorada do artista usou as redes sociais para publicar uma homenagem ao amado e também, revelar a notícia.

"Bonitos e 'maneiros' demais para não unir e perpetuar esses códigos genéticos 'tudo'!", iniciou Karina em um post no Instagram. "Agora nosso amor tem mais um alicerce, que cresce a cada dia e já transborda dentro de mim! Já, já, teremos a vida, a casa e o coração mais cheios!", acrescentou a massoterapeuta.

"Feliz primeiro Dia dos Pais com a gente, meu amor! Honro e celebro você! Aqui dentro batem dois corações que te amam muito!", finalizou Karina, na legenda de uma foto em que aparece abraçada com o cantor.

Nos comentários da publicação, seguidores parabenizaram o casal e fizeram inúmeros elogios. "Que lindos! Felicidades infinitas!", desejou uma internauta. "Ai, meu Deus! Parabéns!", disse outra. "Que notícia linda!", comemorou uma seguidora.