Thales Bretas com os filhosReprodução/Instagram

Publicado 14/08/2022 12:35

Rio - Thales Bretas aproveitou o Dia dos Pais, comemorado neste domingo (14), para falar um pouco sobre a criação dos filhos, Romeu e Gael. Viúvo de Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos vítima de complicações da Covid-19, o médico fez uma reflexão sobre a paternidade. Ele relembrou que ser pai e ter a própria família sempre foi um projeto de vida, diversas vezes questionado por outras pessoas por ele ser gay.

"Ser pai e ter uma família era meu maior projeto de vida. Desde criança, sonhava em constituir o que me deu a base de tudo, a instituição que me ensinou o amor. Quando me entendi gay, muitas pessoas questionaram essa formatação tradicional porque a mentalidade do ser humano exige tempo e conflitos pra ser transformada", começou Thales.

"Encontrei o parceiro ideal, que sonhava como eu, com mesmos princípios e muito amor pra dar. E assim fizemos o nosso ninho, com dois pais, dois meninos e muito carinho!", continuou.

O médico também fez questão de ressaltar o quanto a paternidade é trabalhosa. "Eu sei que romantizar na internet é piegas e chega a ser enganoso: ser pai não são só flores! É difícil pra caramba!!! Desafiador… mas o que na vida se conquista sem desafios? Quanto maiores os obstáculos, mais valioso é o prêmio!", afirrmou. "Gael e Romeu são meus dois tesouros, cada dia mais preciosos e complexos de se encontrar", garantiu.