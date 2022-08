Jojo Todynho comemora o primeiro ano de relacionamento com o marido, Lucas Souza - Reprodução / Instagram

Rio - Jojo Todynho usou as redes sociais, na tarde deste domingo, para celebrar o primeiro ano de relacionamento com o militar Lucas Souza. No Instagram, a cantora publicou um vídeo onde aparece ao lado do marido e igualmente, declarou seu amor por ele na legenda do registro.

"Nosso primeiro ano de namoro me proporcionou uma sensação diferente. Choramos juntos, sorrimos juntos e vencemos juntos. Trocamos noites por dias apenas para planejar nosso futuro, desenhamos nossa própria história e demos aos nossos sonhos um pouquinho do gosto da realidade", iniciou Jojo no post onde aparece trocando um beijão com o amado.

"Estamos comemorando um ano de namoro e hoje estamos casados. Eu te amo demais e seremos companheiros para vida!", afirmou. "É, você pediu uma foto e eu um beijo", concluiu a cantora sobre o dia em que os dois se conheceram.

Recentemente, Jojo repreendeu uma seguidora que "deu em cima" de seu marido e também, desabafou sobre o teor das mensagens que Lucas tem recebido nas redes sociais. "Tem gente que não se respeita, e não é só essa não, o povo manda até foto pelada. Que coisa feia, isso é muito feio", disse via stories. Durante a interação, a cantora aproveitou para rebater críticas daqueles que alegam que ela deveria ignorar as mensagens. "Deixar passar? Não vou, não. Tem gente que me manda mensagem 'para que expor? Exponho mesmo", disparou. "Se fosse eu, estariam expondo. Então, por quê na minha vez eu não posso? Se fosse eu, o povo faria sem pena", finalizou.

