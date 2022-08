Karoline Lima posa com Luva de Pedreiro na Espanha - Reprodução Internet

Publicado 15/08/2022 07:38 | Atualizado 15/08/2022 07:40

Rio - Karoline Lima, ex-namorada do zagueiro Éder Militão, esteve em uma boate de Madrid, na Espanha, neste final de semana e encontrou ninguém menos que Ian Ferreira, jovem conhecido como Luva de Pedreiro. Karoline, claro, aproveitou a oportunidade para postar uma foto do encontro nos Stories, do Instagram.

Luva de Pedreiro estava na Espanha, onde conheceu as instalações do Atlético de Madrid e também encontrou Ronaldo Nazário. Karoline Lima tem uma filha recém-nascida com Éder Militão. O casal se separou há cerca de um mês, mas a influenciadora continua morando em Madrid.

Os internautas não perdoaram e fizeram vários memes. "O Luva de Pedreiro vai ser padrasto do filho do Militão", disse uma pessoa. "Receba", ironizou outro internauta, usando o bordão do Luva de Pedreiro.