Silvio Santos posa sorridente ao lado das filhas Cintia, Silvia, Daniela, Patricia, Rebeca e Renata Abravanel - Reprodução / Instagram

Silvio Santos posa sorridente ao lado das filhas Cintia, Silvia, Daniela, Patricia, Rebeca e Renata AbravanelReprodução / Instagram

Publicado 15/08/2022 09:35

Rio - Silvio Santos, de 91 anos, apareceu sorridente ao lado das seis filhas, em fotos publicadas no último domingo. O apresentador, que atualmente está afastado de seu programa de televisão, recebeu um abraço coletivo de Cintia, Silvia, Daniela, Patricia, Rebeca e Renata Abravanel, durante a comemoração de Dia dos Pais.

fotogaleria

"Gratidão resume o Dia dos Pais. Quem ganhou o maior de todos os presentes fomos nós, eu e minhas irmãs, por termos nosso amado paizinho ao nosso lado, repleto de saúde e alegria transbordando. Obrigada, meu Deus por tudo e por tantas bençãos a nossa família!", escreveu Silvia na legenda de um dos registros, onde Silvio aparece usando pijama e uma jaqueta acolchoada.

Em seu perfil no Instagram, Patricia reconheceu que o pai é "compartilhado" com muitas famílias e falou sobre o carinho do público com ele. "Se tem um pai que é amado, é esse! Ele é um pouco meu, um pouco seu, faz parte de tantas famílias desse nosso Brasil… Muito amor da nossa para a sua família", disse a apresentadora, que desde 2021 está no comando do "Programa Silvio Santos", no SBT.

Veja as publicações