No Dia dos Pais, Faustão aparece em foto rara com os filhosReprodução / Instagram

Publicado 15/08/2022 08:49

Rio - Faustão, de 72 anos, apareceu em um clique raro junto aos filhos no último domingo, Dia dos Pais. Na imagem compartilhada por Luciana Cardoso, esposa do apresentador, ele aparece sentado em um sofá, acompanhado por Lara, de 24 anos, João Guilherme, de 18 e Rodrigo, de 14.

"Essa fera!", escreveu a filha mais velha de Faustão, referindo-se ao famoso bordão comumente usado por ele.

Bastante discreto no que diz respeito à vida pessoal, o apresentador chegou a comentar, recentemente, sobre o namoro do filho João Guilherme com a modelo Schynaider Moura, de 34 anos. Durante o programa "Faustão na Band", ele questionou a modelo acerca de qual dos dois teria sido mais rápido na hora da conquista, ao que o filho respondeu: "Eu. Não dei nem chance, fui para cima mesmo".