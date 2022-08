Feliz da vida, Bruna Marquezine deixa show de Manu Gavassi com taça na mão

Rio - Bruna Marquezine prestigiou o show de sua amiga Manu Gavassi com a turnê "Eu Só Queria Ser Normal", na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo. Bruna chegou sozinha já no finalzinho da apresentação apenas para ver Manu no camarim. Ela deixou o local segurando uma taça de bebida e rindo bastante. A atriz foi embora no mesmo carro de Manu Gavassi. Antes de deixar o local do show, Manu cumprimentou os fãs e distribuiu muitos autógrafos.

