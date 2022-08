Gleici e o namorado, Joshua - Reprodução do Instagram

Gleici e o namorado, JoshuaReprodução do Instagram

Publicado 15/08/2022 10:00 | Atualizado 15/08/2022 10:06

Rio - Gleici Damasceno, de 27 anos, deixou o time das solteiras. A campeã do 'Big Brother Brasil 18' e ex-participante do 'No Limite' assumiu o namoro com Joshua Sims através do Instagram, neste domingo. Apaixonada, ela publicou uma série de fotos com o amado.

fotogaleria

“Não sei como vai ser, mas vai ter que ser... Joshua, love you [te amo]”, escreveu Gleici na legenda. Não demorou muito para amigos da influenciadora digital e internautas reagirem à notícia. "Deixa fluir", aconselhou Preta Gil. "Que papai do céu abençoe mais e mais, amo ver você assim! Merece tanto", comentou Elana. "Que casalzão", destacou um fã.