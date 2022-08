Sofia Liberato homenageia Gugu no Dia dos Pais - Reprodução / Instagram

Publicado 15/08/2022 10:22 | Atualizado 15/08/2022 10:23

Rio - Sofia Liberato, filha de Gugu Liberato, usou as redes sociais, no último domingo, para prestar uma homenagem ao pai. No Instagram, a jovem de 18 anos compartilhou registros de momentos em que passou com ele e aproveitou para escrever um texto sobre o apresentador, que morreu em 2019.

"Hoje é o dia dessa pessoa mais que especial! Eu não vejo o Dia dos Pais como uma data pra lamentar, mas sim relembrar todos os momentos incríveis que pude vivenciar ao seu lado. Cada uma dessas fotos representa uma lembrança diferente que vivenciamos", iniciou Sofia na legenda das imagens onde aparece junto ao pai e também, com os irmãos, João Augusto e Marina.

"Lembro até hoje da nossa primeira viagem de navio, que foi uma das mais especiais da minha vida! A primeira vez que você levou a gente para ver o seu novo programa, "Power Couple"! Você estava tão animado para mostrar o quanto amava seu trabalho, enquanto esbanjava felicidade pelo palco", acrescentou.

"Lembro também cada detalhe da nossa última viagem, para Portugal. Ansioso, você contava sobre sua história, seu passado quando morava em Portugal! Eu te amo mais que tudo, pai. Feliz seu dia", finalizou a jovem.