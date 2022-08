Bem-humorada, Anitta fala sobre exame no assoalho pélvico - Reprodução / Instagram

Bem-humorada, Anitta fala sobre exame no assoalho pélvicoReprodução / Instagram

Publicado 15/08/2022 12:14

Rio - Anitta usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para mostrar aos fãs parte de seu exame de assoalho pélvico, realizado na região anal. No Instagram, a cantora não conteve a risada ao detalhar o procedimento e se divertiu ao falar sobre os exercícios de contração e relaxamento que desempenhava durante o exame.

fotogaleria

"Estou fazendo um negócio muito engraçado. Sensacional! Virei uma 'pintora' de c*. Estou 'jogando' videogame com o c*. Vou mostrar para vocês. O nome técnico é biofeedback. Para ficar menos técnico, menos tabu, a gente chama de videogame com o c*", explicou a cantora.

Em seguida, Anitta filmou a tela do computador utilizado no exame, mostrando os registros de sinais elétricos do músculo e igualmente, as contrações da região do ânus, vagina e uretra. "Ela colocou um negócio lá no meu polêmico", disse, bem-humorada.

"Eu tenho que fazer o desenho igual com as trancadas", falou Anitta dando risada e seguindo o padrão exposto na tela. "Virei um Picasso do c*, fazendo altos desenhos. Vou tentar escrever meu nome. Fazendo desenhos com contração anal! Meu c* é cheio de habilidades", afirmou, gargalhando. "Estou arrasando", concluiu a cantora.