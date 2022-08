Alcione - Vinícius Mochizuki / Divulgação

Publicado 15/08/2022 12:14 | Atualizado 15/08/2022 12:25

Alcione, de 74 anos, recebeu alta do hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio, neste sábado, após passar por uma cirurgia na coluna. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa da artista, que estava internada desde o dia 17 de julho,, nesta segunda-feira.