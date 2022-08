Caio Castro faz homenagem ao empresário Felipe Carauta - Reprodução/Instagram

Publicado 15/08/2022 14:14 | Atualizado 15/08/2022 14:21

Rio - A morte do empresário Felipe Carauta comoveu o meio artístico nesta segunda-feira . Um dos atores lançados pelo assessor, Caio Castro usou as redes sociais para homenagear o amigo, que faleceu aos 35 anos, vítima de uma complicação cardíaca descoberta em agosto deste ano.

"Perdi um amigo no dia dos pais. Felipe foi meu empresário e, em muitas vezes, teve postura de pai para mim... Como é 'loka' a vida, leva do nada pessoas que nunca imaginaríamos, 35 anos", começou o artista em postagem nos Stories do Instagram, nesta segunda-feira.

Castro ainda relembrou uma viagem que fez com Felipe a Orlando, nos Estados Unidos: "Essa viagem foi 'loka' também, e é isso que vai ficar na minha memória, os momentos bons com ele. Deixo aqui o vídeo como uma homenagem para um irmão que sempre foi muito generoso com todos, deixando de ser, muitas das vezes, generoso consigo mesmo", completou.

A morte de Felipe Carauta foi confirmada nas redes sociais do empresário, que também era assessor de imprensa e escritor. "Um profissional apaixonado pelo que fazia, incansável para fazer o melhor para todos os seus talentos e a sua família. Um homem íntegro, que colocava amor em tudo. Sabia como ninguém descobrir e construir talentos", diz a nota divulgada no Instagram. Ele ficou conhecido por lançar as carreiras de artistas como Chay Suede, Sophia Abrahão e Carla Diaz.