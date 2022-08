Filho de Leonardo, João Guilherme, homenageia padrasto e deixa pai de fora - Reprodução / Instagram

Filho de Leonardo, João Guilherme, homenageia padrasto e deixa pai de foraReprodução / Instagram

Publicado 15/08/2022 13:26

Rio - O ator João Guilherme Ávila, de 20 anos, dividiu opiniões nas redes sociais, após realizar uma publicação em homenagem ao padrasto, Danilo Tuffi, pelo Dia dos Pais, deixando de mencionar Leonardo, seu pai biológico. O jovem, que é fruto do antigo relacionamento entre o cantor e Naiara Ávila, sequer citou o nome do pai em qualquer outro post.

"Feliz Dia dos Pais para esses caras tão importantes em nossas vidas. Amo vocês, obrigado pelos ensinamentos!", escreveu João Guilherme na legenda do registro em que aparece com Danilo. "Amo muito vocês", escreveu Naiara na publicação.

Posteriormente, internautas dividiram opiniões nos comentários do post, e aproveitaram para elogiar e criticar a postura do ator. "Leonardo só colocou no mundo", comentou um seguidor, em defesa a João Guilherme. "Pai é quem está do seu lado todos os dias. Dinheiro não compra amor", disse um fã. "Se não fosse filho do Leonardo com certeza seria um anônimo", alfinetou uma usuária. "Cadê seu pai?", questionou outra.