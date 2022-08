Péricles recebe meninos do grupo coreano de pagode, Tell a Tale, em seu show - Reprodução Internet

Publicado 15/08/2022 15:33 | Atualizado 15/08/2022 15:38

Rio - O grupo coreano de pagode Tell a Tale está cada vez mais ganhando espaço no cenário musical brasileiro. No domingo, dia 14, o trio fez uma participação super especial no show do cantor Péricles, que já tinha anunciado como estava ansioso para conhecê-los