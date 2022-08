Ela subiu ao palco do show de Péricles - Leo Franco / Ag. News

Publicado 11/08/2022 20:38

Rio - O pagode está rodando o mundo. Em entrevista para a "Central Splash", Péricles conta que escutou uma versão de sua música feita por um grupo de pagode sul-coreano. O compositor aprovou o trio e revelou que adoraria conhecê-los.

O grupo coreano Tell a Tale ficou conhecido na internet brasileira por suas performances de músicas famosas como "Deixa acontecer", e "Melhor eu ir", de Péricles. O ex-Exaltasamba ouviu a versão do trio de Seoul, e contou em entrevista como gostou de saber que o hit brasileiro tinha chegado em países tão distantes: "Estão aprovados. Eu tenho visto muitos vídeos e memes com os vídeos deles e achei um barato. Me sinto lisonjeado por eles terem escolhido a música brasileira. Eles tocam e cantam direitinho. Quero encontrá-los e muito em breve vamos nos ver", disse o músico.

A Netflix foi uma das responsáveis pela interpretação de k-pagode da música ter chegado aos ouvidos do cantor original. Em vídeo publicado pela plataforma de streaming, os artistas estão vestidos como personagens da série "Round 6". O pagodeiro viu o cover divulgando a série e brincou com isso em seu Twitter.

