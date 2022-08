Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocaram declarações apaixonadas nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocaram declarações apaixonadas nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 11/08/2022 20:31

Rio - Larissa Manoela e André Luiz Frambach seguem em clima de romance, mesmo distantes fisicamente. Enquanto a atriz segue em viagem pela Itália com os pais, o casal trocou declarações apaixonadas pelo Instagram. Nesta quinta-feira, os artistas usaram seus respectivos perfis para resgatar fotos que tiraram juntos ao longo do tempo em que se conhecem e arrancaram suspiros dos fãs com as legendas.

fotogaleria

"#Tbt da época que éramos apenas excelentes parceiros de cena, dávamos vida a Ana e ao João, fizemos um filme lindo na Netflix e você me dava uns sustos", declarou a artista, que compartilhou cliques tirados nos bastidores comédia romântica 'Modo Avião'. Ela ainda acrescentou: "O que o 'Modo Avião' uniu nem a gente sabia que, tempos depois, ninguém separaria. Te amo e tô mortinha de saudade da gente", concluiu a Isadora de 'Além da Ilusão'.

Já André Luiz preferiu publicar fotos mais recentes, do período em que os dois começaram a ser apontados como um casal, ainda que não estivessem juntos na época. "#Tbt de quando a gente não namorava mas todo mundo achava que sim, e só a gente mesmo não queria acreditar nisso tudo hahahah. Aí a vida veio e provou que era pra ser pra vida toda. A saudade tá gigantesca, mas, mesmo longe estamos cada vez mais perto! Te amo", escreveu o ator, que está no ar como o Rico de 'Cara e Coragem'.

Confira: