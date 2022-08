José Loreto flagrou Isabel Teixeira nos bastidores de novela - Reprodução/Instagram

Publicado 12/08/2022 19:18

Rio - Isabel Teixeira tem sido um dos destaques de "Pantanal" interpretando a personagem Maria Bruaca e nesta sexta-feira (12) foi clicada tirando um merecido descanso. José Loreto, que faz parte do elenco da novela das nove, fotografou a colega tirando um cochilo nos intervalos das gravações. No clique, Isabel Teixeira estava com o roteiro de "Pantanal" em seu colo enquanto dormia.