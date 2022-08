Rafa Kalimann enfrenta perrengue em viagem para Minas Gerais - Reprodução/Instagram

Publicado 12/08/2022 18:46 | Atualizado 12/08/2022 18:55

Rio - Rafa Kalimann usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar com os fãs momentos de desespero que viveu em viagem do Rio de Janeiro para Uberlândia, em Minas Gerais, onde encontrou sua família. A ex-BBB relatou o dia agitado que teve antes de seguir para o aeroporto e contou que, depois, desembarcando em uma conexão, notou que havia perdido uma bolsa de grife que levava consigo.

"A saga começou ontem, cinco da tarde. Fui tomar vacina e me atrasei, peguei trânsito, e tinha que ir pro aeroporto, troquei de roupa super rápido, apesar do atraso, consegui comprar o presente do Gabriel, mas eu esqueci essa bolsa dentro do voo da minha conexão. Quando desembarquei, ela não estava comigo e eu chorei, largada", contou a apresentadora, nos Stories do Instagram.

Em seguida, a influenciadora contou que perdeu o voo seguinte e teve a ajuda de uma funcionária do aeroporto para remarcar a viagem. Depois disso, começaram os problemas para encontrar um hotel onde pudesse pernoitar: "Os hotéis estavam lotados, e eu chorei mais uma vez, porque estava cansada, com fome. (...) Eram duas da manhã", desabafou ela, que acabou descansando em um hotel-cápsula no aeroporto de Viracopos.

Rafa completou o relato dizendo que, nesta sexta-feira, acordou com febre, mas conseguiu embarcar para Uberlândia. Depois, a famosa surgiu abraçada com o sobrinho, Gabriel, para quem comprou o presente citado no início da postagem: "Esse abraço fez tudo valer a pena. O motivo do choro foi ele, mas ele amou o presente", afirmou ela, que assumiu o namoro com o ator José Loreto, de "Pantanal", no último domingo.